MIAMI (ANP) - Engeland begint de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal tegen Noorwegen met twee wijzigingen in het basiselftal. In vergelijking met de met 3-2 gewonnen achtste finale tegen Mexico keert John Stones terug in de ploeg. De verdediger vervangt Jarell Quansah, die voor twee wedstrijden is geschorst.

Oud-PSV'er Noni Madueke heeft vanaf 23.00 uur Nederlandse tijd in Miami ook een basisplaats. De aanvaller doet mee in plaats van Bukayo Saka, die op de reservebank zit.

Doelman Jordan Pickford begint aan zijn achttiende WK-wedstrijd en is daarmee nu in zijn eentje Engels recordhouder. Oud-keeper Peter Shilton bleef op zeventien duels steken. Spits Harry Kane speelt tegen Noorwegen zijn zeventiende WK-duel.

Haaland

Erling Haaland is de aanvalsleider bij Noorwegen. Hij scoorde dit WK tot dusverre zeven keer. Kane kwam tot zes doelpunten.

De winnaar van Engeland tegen Noorwegen treft in de halve eindstrijd regerend wereldkampioen Argentinië of Zwitserland.