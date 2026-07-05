Margôt Ros en Jeroen Kleijne werken aan een film gebaseerd op hun drie boeken over het personage Agaath. Dat vertelde Ros zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Zij werken op dit moment samen aan het script. Het is nog niet bekend wie het titelpersonage gaat spelen.

De drie boeken gaan over de vriendschap tussen Agaath (78) en Karim (18). Die ontstaat nadat Agaath besluit haar villa in Amsterdam-Zuid te ontruimen na het overlijden van haar man. Daarbij krijgt ze hulp van de vakkenvuller Karim, die ze ontmoet dankzij een advertentie in een supermarkt. Tot nu toe verschenen er drie boeken in de reeks: Zeg maar Agaath (2022), Agaath gaat viraal (2023) en Alles voor Agaath (2025).

"Het boek deed het zo goed dat een producent dacht: ik ga daar een leuke film van maken", vertelde Ros in de uitzending. Zij zegt dat het spannend is om samen met haar verkering, journalist Jeroen Kleijne, een filmscenario te schrijven: "Ik heb dat nog nooit gedaan, en hij ook niet. Dus het is een heel leuke tijd."

De actrice, onder meer bekend van de satirische reeks Toren C, weet nog niet wie de rol van Agaath moet spelen. "Ik in elk geval niet, want ik ben nog geen 78", lacht ze. "Als we heel lang wachten natuurlijk wel. Maar dat weten we nog niet, daar komen audities voor." Het is ook niet bekend wanneer Agaath De Film klaar is.