Voormalig FC Twente-speler Ruiz interim-bondscoach Costa Rica

SAN RAFAEL DE ALAJUELA (ANP) - Voormalig FC Twente-speler Bryan Ruiz is aangesteld als interim-bondscoach van Costa Rica. Dat heeft de voetbalbond van het Midden-Amerikaanse land maandag bekendgemaakt. Ruiz volgt Fernando Batista op, die eerder op maandag werd ontslagen.

Ruiz heeft de afgelopen jaren zijn eerste stappen als trainer gezet bij de Costa Ricaanse club LD Alajuelense, de club waar hij zijn spelerscarrière begon en eindigde. De 41-jarige Costa Ricaan speelde drie jaar voor FC Twente, waarmee hij landskampioen werd (2010) en de KNVB-beker won (2011). Hij speelde 147 interlands voor Costa Rica en kwam drie keer voor zijn land uit op een WK voetbal.

Costa Rica wist zich niet te plaatsen voor het afgelopen WK. Ook is het land de Nations League begonnen met twee nederlagen, waaronder de 4-3-thuisnederlaag tegen Curaçao. In de nacht van donderdag op vrijdag wacht de eerste klus als bondscoach voor Ruiz, een uitwedstrijd tegen Nicaragua. Daarna speelt Costa Rica nog tegen Haïti.