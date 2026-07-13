Acteur Cillian Murphy heeft gereageerd op het overlijden van zijn vakgenoot Sam Neill. Murphy en Neill werkten enkele seizoenen samen in de serie Peaky Blinders. Neill overleed maandag onverwachts op 78-jarige leeftijd.

"Net als iedereen die Sam kende en met hem samenwerkte, bewonderde en adoreerde ik hem in gelijke mate. Hij was een van de aardigste, grappigste en zachtmoedigste mensen die ik kende, en een van de beste acteurs. Rust zacht", zegt Murphy in een verklaring aan het Amerikaanse Deadline.

In Peaky Blinders was Sam Neill twee seizoenen te zien als Chester Campbell. Murphy speelde in alle seizoenen van de misdaadserie de hoofdrol van Tommy Shelby. De twee bleven na hun tijd bij Peaky Blinders bevriend.