Lang na goede invalbeurt blij weer van waarde voor Oranje te zijn

THESSALONIKI (ANP) - Noa Lang was donderdag na het gelijkspel tegen Griekenland (2-2) in de Nations League blij eindelijk weer eens van waarde te kunnen zijn voor Oranje. De buitenspeler verving halverwege de tweede helft Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Oranje knokte zich na rust terug van een achterstand van twee doelpunten.

"Dit is onderdeel van wat ik moet laten zien", bleef Lang ondanks zijn prima invalbeurt kritisch. "Ik vind dat ik al een jaar stilsta in mijn ontwikkeling, dus ik moet doorpakken nu. Ik heb vanavond niet gescoord en geen assist gegeven, dus er is ruimte voor verbetering."

Lang maakt een lastige periode door en is bij Napoli geen basisspeler. Hij maakte onder leiding van de vorige bondscoach Ronald Koeman wel deel uit van de WK-selectie, maar kwam alleen als invaller in actie in de groepswedstrijden tegen Zweden en Tunesië.

Bij Xavi moet Lang zich vooralsnog ook tevredenstellen met een rol als invaller. "Als ik dan niet in de basis sta, kan ik wel de hele week met een chagrijnige kop rondlopen. Ik weet dat ik zo'n jongen ook kan zijn. Je kunt ook proberen de knop om te zetten en de kans pakken als je die krijgt. Dat deed ik vandaag. Ik ben heel hongerig om weer de Noa Lang te zijn die de mensen gewend zijn."