Een lening afsluiten, dit moet je weten

Wie een lening gaat afsluiten, doet er goed aan om op het rentepercentage te letten, én leningen te vergelijken. Uit onderzoek blijkt dat de percentages die consumenten betalen voor een lening flink uiteenlopen. Bij een kwart van alle leningen is het rentepercentage 8 procent of hoger. Waar moet je op letten?

De schulden van Nederlandse huishoudens zijn voor het eerst sinds 2016 afgenomen, aldus het CBS. Toch is er nog steeds een gemiddelde van 1,3 consumptieve leningen per Nederlander, met een gemiddeld leenbedrag van 6.401 euro en vaak met hoge rentepercentages. Eén op de zes leningen heeft een rentepercentage tussen de elf procent en het wettelijke maximum van veertien procent.

Lening oversluiten

Twee op de drie Nederlanders heeft nog nooit zijn of haar lening vergeleken, terwijl dit heel zinvol is, zoals bij leningen.nl, waar je kan vergelijken wat de meest voordelige lening is voor jouw situatie. Ook hebben veel mensen, tachtig procent om precies te zijn, nog nooit een lening tussentijds overgesloten. Een lening oversluiten kan je al snel honderden euro’s per jaar besparen.

Vergelijken aanbieders

Er zijn verschillende redenen om een lening af te sluiten, maar hoe vermijd je risico’s? Het is belangrijk dat je weet waar je aan begint, voordat je een lening afsluit. Het kan je helpen, maar een lening kan ook een last zijn, afhankelijk van hoe je je voorbereidt. Een te hoge rente kan onnodig veel kosten met zich meebrengen en het afbetalen kan enorm tegenvallen. Daarbij zorgt een lening voor een BKR-registratie. Een goede voorbereiding zit onder andere in het vergelijken van aanbieders, rente en meerdere offertes aanvragen.

Soorten leningen

Er zijn verschillende soorten leningen. De bekendste zijn de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Bij een persoonlijke leen je eenmalig een bedrag dat je vervolgens binnen een afgesproken periode terugbetaalt. Je betaalt elke maand een vast bedrag. Persoonlijke leningen hebben een minimale looptijd van 6 maanden en een maximale looptijd van 120 maanden.

De rente bij een doorlopend krediet is variabel. Deze kan dus tussentijds stijgen of dalen. Hierdoor varieert het bedrag dat je per maand aflost. Het is dus lastig in te schatten wat de lening kost. Als je bijvoorbeeld een verbouwing hebt en je weet niet of de kosten hoger gaan uitvallen, dan is het handig om een doorlopend krediet te nemen. Dan kan je altijd nog extra geld lenen.

Sneller aflossen

Het scheelt een hoop geld als je sneller aflost of alles in één keer terugbetaalt. Check voordat je een lening afsluit of dit kosteloos is toegestaan. Bij sommige kredietverstrekkers betaal je een boete als je meer aflost dan het afgesproken maandbedrag.

Tenslotte is goed om te weten dat als je een lening aangaat en je komt onverwachts te overlijden, dat je nabestaanden met de restschuld blijven zitten. Dit kan je voorkomen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij sommige aanbieders is deze verzekeringen bij de lening inbegrepen.