Huizenprijzen het hoogst in Bloemendaal

Bloemendaal was in 2019 de duurste Nederlandse gemeente om een huis te kopen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de gemiddelde verkoopprijs er vorig jaar 832.000 euro.

Een jaar eerder was Blaricum nog de duurste gemeente. De gemiddelde verkoopprijs lag daar toen boven de 900.000 euro. Afgelopen jaar is de doorsnee transactiesom in Blaricum teruggezakt tot 776.000 euro.

Het zijn al jaren min of meer dezelfde plaatsen waar de huizenprijzen zo extreem hoog liggen. Zo moest er ook in Laren, Wassenaar, Rozendaal en Heemstede gemiddeld meer dan 600.000 euro neergeteld worden voor een huis. Deze gemeentes staan al langer hoog op de lijst.

Huizenkopers waren vorig jaar het goedkoopste uit in Delfzijl, waar koopwoningen in doorsnee voor 155.000 euro van eigenaar wisselden. Deze gemeente is de eer van goedkoopste gemeente ook al vaker ten deel gevallen.