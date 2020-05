Meer bedrijven failliet in april

Het aantal faillissementen in april is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen werden vorige maand 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het coronavirus van kracht waren. Toch zijn de effecten van die lockdown, waardoor alle restaurants en caf├ęs moesten sluiten, volgens het CBS nog niet of nauwelijks zichtbaar. Daarbij wijst het statistiekbureau erop dat tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement enkele weken zitten. In de eerste vier maanden van 2020 lag het aantal faillissementen ruim 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Als er niet gecorrigeerd wordt voor het aantal zittingsdagen, gingen in april 320 bedrijven bankroet. Daarbij zijn eenmanszaken niet meegerekend. In de handel werden de meeste faillissementen uitgesproken, namelijk 83.