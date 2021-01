Voor het eerst in één jaar meer dan 2 miljoen occasions verkocht

In tegenstelling tot nieuwe personenauto’s zat de verkoop van tweedehands auto’s in crisisjaar 2020 in de lift. In Nederland zijn daardoor voor het eerst meer dan 2 miljoen occasions verkocht in één jaar tijd, meldden dataleverancier RDC en branchevereniging BOVAG.

Volgens BOVAG was de behoefte onder Nederlanders aan persoonlijke vervoermiddelen groot. Reizen met het openbaar vervoer werd immers afgeraden, om zo besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Dat leidde tot een stijging van de occasionverkopen met 2,8 procent tot een totaal van 2.025.309 auto’s.

In de maanden maart, april en mei hadden verkopers van tweedehands auto’s nog last van de grote onzekerheid die de eerste lockdown teweegbracht. De verkopen daalden in die maanden tot wel 26 procent. In de zomermaanden was er weer sprake van krachtig herstel.

De vakhandel verkocht bijna 1,3 miljoen tweedehands auto’s. Bij meer dan acht op de tien verkopen ging het om benzineauto’s. Diesels verloren aan populariteit. Elektrische modellen zijn goed voor iets meer dan 1 procent van alle verkochte tweedehands auto’s in de vakhandel. Ten opzichte van 2019 verdubbelde hun aantal wel, tot ruim 14.000 stuks.