Omzet detailhandel licht gedaald in eerste kwartaal

De omzet van winkels in Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Een groot deel van de periode was bezoek bij veel winkels alleen toegestaan voor het afhalen van bestellingen, vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er in een kwartaal sprake is van een daling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet daalde het afgelopen kwartaal met bijna 1 procent. De non-foodsector kampte met een forse omzetdaling van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral kledingwinkels hadden het zwaar met een terugval van bijna 34 procent.

De omzet van de foodsector nam in het eerste kwartaal van 2021 juist toe en was bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder. Supermarkten behaalden ruim 5 procent meer omzet. Speciaalzaken als groenteboeren, bakkers en slagers zetten 2 procent meer om.

Door een toename van het webwinkelen kreeg de detailhandel een steun in de rug. De verkoop via internet groeide met een recordtempo van 86 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds de eerste lockdown zijn Nederlanders steeds meer spullen via webwinkels gaan bestellen.

In het eerste kwartaal van 2021 zijn in de detailhandel 46 faillissementen uitgesproken. Dit is meer dan een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen er 97 faillissementen waren.