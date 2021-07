Fed-bestuurder: arbeidsmarkt VS moet nog verder herstellen

De Amerikaanse arbeidsmarkt moet nog verder herstellen van de coronacrisis voordat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, gaat beginnen met het afbouwen van zijn opkoopprogramma’s. Dat zegt Fed-bestuurder Lael Brainard.

De Fed koopt momenteel voor een bedrag van 120 miljard dollar per maand aan staatsobligaties en ander schuldpapier op om zo de economie te stimuleren. Door het economisch herstel van de coronacrisis wordt binnen de Fed nu gesproken over het geleidelijk afbouwen van die steun. Maar volgens Brainard is het daarvoor nog te vroeg, want de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is nog lang niet terug op het niveau van voor de pandemie. Ook zei ze dat de hoge inflatie in de VS waarschijnlijk van tijdelijke aard zal zijn.

Woensdag zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een toelichting op het rentebesluit ook al dat het nog te vroeg is om het steunbeleid te gaan afbouwen en dat de rente nog voor langere tijd laag zal blijven. Hij gaf aan dat er eerst nog meer vooruitgang op de arbeidsmarkt moet worden geboekt. Komende vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport over de maand juli gepubliceerd.