Toename webwinkelverkopen normaliseert na sprint door corona

Webwinkels zagen hun verkoopcijfers aan het begin van de coronacrisis omhoogschieten, maar die ontwikkeling lijkt nu voorbij. Nederlandse en Europese webwinkels verkochten in het tweede kwartaal nog wel meer dan een jaar eerder, maar de groei was veel zwakker dan in eerdere kwartalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Europese webwinkels behaalden in het tweede kwartaal bijna 17 procent meer omzet bij Nederlandse consumenten dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal noteerden zij nog een recordstijging van 64 procent.

Bij Nederlandse internetverkopers was iets vergelijkbaars te zien. De omzet steeg in het tweede kwartaal met ruim 16 procent, tegen een stijging van 85 procent in het eerste kwartaal. Bedrijven die zowel in de winkelstraat als op het internet zakendeden, hadden te maken met de grootste stijging van de online-omzet. In deze cijfers zijn ook de verkopen van Nederlandse internetverkopers aan mensen in andere landen meegenomen.