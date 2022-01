Operationele kwartaalwinst Samsung fors hoger dan vorig jaar

Samsung Electronics behaalt vanwege goede verkoopcijfers en een herstellende markt voor geheugenchips in het laatste kwartaal van 2021 een operationele winst van 13,8 biljoen won, omgerekend ruim 10 miljard euro. Dat is meer dan 50 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Toch bleef de operationele winst achter bij de verwachtingen van experts, die uitgingen van een bedrag van 15,2 biljoen won. De omzet van het grootste bedrijf van Zuid-Korea steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar wel sneller dan verwacht met 23 procent naar 76 biljoen won (bijna 56 miljard euro).

De aandelen van het bedrijf stegen na de publicatie van de cijfers met 2 procent in waarde op de beurs in Seoul.