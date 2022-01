KLM verhoogt ticketprijzen voor gebruik meer duurzamere brandstof

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat de ticketprijzen verhogen om zo op vluchten iets meer duurzamere brandstof te gebruiken. Dat is Sustainable Aviation Fuel (SAF), dat volgens de maatschappij vier keer meer kost. Om dit te bekostigen stijgen de ticketprijzen voor KLM en Transavia tot maximaal 12 euro. Dat is volgens KLM afhankelijk van de lengte van de reis en of iemand gebruikmaakt van business class.

Op KLM- en Transavia-vluchten die vanaf Schiphol vertrekken, wordt vanaf nu een half procent ‘bijgemengd’ met SAF. Deze brandstof, onder meer op basis van gebruikt bakvet, zorgt volgens de luchtvaartmaatschappij voor minimaal 75 procent minder CO2-uitstoot dan fossiele kerosine.

De luchtvaartmaatschappij zegt deze brandstof te zien als “het belangrijkste middel om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen” op korte termijn. Met het gebruik ervan wil KLM ook de markt ontwikkelen, “zodat het aanbod wordt opgeschaald en de brandstof uiteindelijk goedkoper wordt”.

SAF was in 2019 goed voor minder dan 1 procent van alle door KLM gebruikte brandstof.