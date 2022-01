Landbouwexport boven de 100 miljard, geholpen door hogere prijzen

De export van landbouwproducten is vorig jaar voor het eerst boven de 100 miljard euro uitgekomen. Volgens Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die gezamenlijk de afzet onderzochten, werd de toename vooral veroorzaakt door hogere prijzen en in mindere mate ook door hogere volumes. Op jaarbasis steeg de exportwaarde met 9,4 procent tot 104,7 miljard euro.

Goederen van Nederlandse makelij waren goed voor bijna 75 miljard euro aan exportwaarde. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast ging het om 29 miljard euro aan landbouwgoederen uit het buitenland die via Nederland weer werden geëxporteerd, de zogeheten wederuitvoer. Hier was sprake van een plus van dik 6 procent.

Sierteeltproducten waren het belangrijkste exportproduct. Bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen waren goed voor 12 miljard euro aan exportwaarde, een kwart meer dan een jaar eerder. Vlees kwam op de tweede plaats met 9,1 miljard euro, wat 7 procent meer is op jaarbasis. De export van bereidingen van graan, meel en melk kromp. Een oorzaak hiervan is volgens de onderzoekers de forse afname van de export van babymelkpoeder naar China.

Het gros van de uitvoer verdween naar Duitsland. De grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland was goed voor 26,3 miljard euro. Dat is circa een kwart van het totaal. België was goed voor 12 procent. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren elk goed voor 8 procent. Frankrijk verdrong het Verenigd Koninkrijk uit de top drie. De export naar Frankrijk groeide met 14 procent. Die naar het Verenigd Koninkrijk nam licht af.

Dat laatste heeft onder andere te maken met de mindere wederuitvoer van producten naar Groot-Brittannië. Sinds 1 januari vorig jaar is het door de brexit aantrekkelijker om spullen direct naar het land te verschepen en niet via Nederland. De export van landbouwproducten van Hollandse bodem naar het Verenigd Koninkrijk steeg juist met 14 procent. Daarbij moet wel vermeld worden dat strengere controles op dierlijke en plantaardige producten die de Noordzee overgaan zijn uitgesteld. Ook strengere douaneregels golden nog niet. Die zullen dit jaar de handel met de Britten raken, is de verwachting.