Telecombedrijf KPN in de belangstelling op Damrak na resultaten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar KPN dat met kwartaalcijfers is gekomen. Het telecombedrijf slaagde er daarbij opnieuw in om meer klanten binnen te halen voor zijn mobiele diensten. Verder worden de spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk scherp in de gaten gehouden. Door de situatie zijn de olieprijzen de afgelopen dagen al flink opgelopen.

Bij KPN pakte de winst hoger uit dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Topman Joost Farwerck spreekt daarnaast van een “sterke financiële positie”. Die stelt KPN volgens hem in staat om het rendement voor aandeelhouders aanzienlijk te vergroten, waarmee hij onder meer doelt op de groei van het dividend. Ook heeft de onderneming aangekondigd voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Later in de week zullen ook grote bedrijven als Shell en ING een kijkje in de boeken geven. Wat bedrijfsresultaten betreft is het maandag eigenlijk nog rustig. In de loop van de sessie worden er nog wel nieuwe inflatiecijfers verwacht in Duitsland. Die zijn interessant gezien het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat voor donderdag op de agenda staat. Ook de Bank of England komt dan met een rentebesluit. Waarschijnlijk gaat de Britse centrale bank de rente opvoeren.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met winsten te openen. Op de aandelenbeurzen in Azië was het sentiment maandag eveneens positief. Maar de handel in Azië was over de gehele linie redelijk dun, aangezien de beurzen in China vanwege het Chinese Nieuwjaar gesloten bleven.

De olieprijzen hebben inmiddels het hoogste punt bereikt sinds 2014. Dat komt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en de grote vraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis. De markten houden er rekening mee dat de Russische export van olie en gas wordt geraakt door een escalatie van het conflict, bijvoorbeeld in het geval van economische sancties.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 87,86 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd voor 89,50 dollar per vat verhandeld. Dat betekende een toename van 1,1 procent. De euro was 1,1170 dollar waard, tegenover 1,1163 dollar bij het slot van de handel op vrijdag.