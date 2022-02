BAM verkoopt onderdeel aan Belgische branchegenoot Stadsbader

Bouwconcern BAM verkoopt onderdeel BAM Contractors aan zijn Belgische branchegenoot Stadsbader. Daarmee doet Nederlands grootste bouwbedrijf een onderdeel van de hand dat goed was voor een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro en circa 400 medewerkers.

Volgens BAM-topman Ruud Joosten probeert zijn bedrijf zich meer te concentreren op markten en projecten waar het denkt zijn concurrentiekracht het beste te kunnen benutten. In dat licht moet deze deal volgens hem worden gezien. Hoeveel geld er met de verkoop is gemoeid, brengen de partijen niet naar buiten. Wel laat BAM weten een beperkt boekverlies over te houden aan de deal, die waarschijnlijk in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond.

Lopende projecten van BAM Contractors zijn onder meer de Scheldetunnel bij Antwerpen, de spoorbrug Genk en een verbindingstunnel bij het Noordstation in Brussel. Die klussen gaan over naar Stadsbader. Dat in 1946 opgerichte familiebedrijf beschikt volgens BAM over een sterke reputatie als het gaat om bijvoorbeeld werkzaamheden aan de infrastructuur. Stadsbader, dat ook in Frankrijk actief is, heeft ongeveer 1200 medewerkers en is actief op 125 bouwplaatsen.

BAM telt in totaal circa 17.500 werknemers. Het bedrijf publiceert later deze week zijn resultaten over het afgelopen jaar.