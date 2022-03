Koerssprong Prosus stuwt AEX-index naar 700 punten

De Amsterdamse AEX-index tikte woensdag de 700 puntengrens weer even aan, mede dankzij een forse koerssprong van Prosus. De techinvesteerder stond de afgelopen dagen juist flink onder druk door de verkoopgolf bij Chinese techbedrijven, waaronder Tencent waarin Prosus een groot belang heeft. Ook de chipbedrijven, banken en verzekeraars lieten stevige koerswinsten zien.

Prosus werd 22 procent meer waard en was daarmee veruit de grote winnaar in de AEX. In Hongkong steeg internet- en gamesconcern Tencent al 23 procent en sloot de Hang Seng-index dik 9 procent hoger. Ook de andere Chinese techbedrijven lieten forse koerswinsten zien nadat de Chinese vicepremier Liu He had verklaard dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten in het land stabiel te houden en steun zullen blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven.

Ook de hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgde voor optimisme bij beleggers. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet weten hoop op een compromis te zien in de onderhandelingen met Oekraïne, die woensdag worden voortgezet. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 3,5 procent hoger op 699,69 punten. Door de onrust over de oorlog in Oekraïne sloot de AEX op 4 maart voor het eerst sinds mei vorig jaar onder de 700 punten. Op woensdag 23 februari, de dag voor de Russische invasie, bedroeg de slotstand 727,91 punten. De MidKap klom 2,8 procent tot 1030,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 3,4 procent.

Naast Prosus stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de kopgroep van de AEX, met plussen tot bijna 8 procent. ING en Aegon stegen ruim 5 procent. Verzekeraar NN Group won 4,6 procent na een koopadvies door Deutsche Bank. Olie- en gasconcern Shell en telecombedrijf KPN waren de enige dalers met minnen tot 2,2 procent. In de MidKap profiteerde ABN AMRO (plus 6 procent) van een adviesverhoging door HSBC.

BAM won bijna 3 procent. De overheid moet bouwbedrijven BAM en VolkerWessels bijna 60 miljoen euro betalen wegens missers bij de bouw van ’s werelds grootste zeesluis. De bouw van de in januari geopende zeesluis in IJmuiden kostte tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot. Voetbalclub Ajax zakte 5 procent na de uitschakeling in de Champions League.

De euro was 1,0992 dollar waard, tegen 1,0943 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 96,13 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 99,62 dollar per vat.