Drukte met boekingen bij restaurants voor Pasen

Het is druk bij restaurants en andere eetgelegenheden met reserveringen voor brunches en diners tijdens Pasen. De horeca was vorig jaar met de paasdagen nog noodgedwongen dicht vanwege corona, maar nu zijn mensen weer welkom. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn veel plekken al volledig volgeboekt. “Gasten willen graag weer volop genieten en ondernemers willen hun gasten graag verwelkomen nu het eindelijk weer kan.”

Bij horecaondernemer Herman Hell, die verschillende zaken in de regio Rotterdam heeft, loopt het uitstekend met de boekingen voor de paasdagen. “De brunches zijn al bijna helemaal vol. De mensen zijn blij dat ze weer mogen. Wij hebben dus niet te klagen”, zegt Hell.

Zijn Amsterdamse collega Michel Pais kan dat bevestigen. “Het weer is ook fantastisch en dat helpt enorm, vooral omdat wij ook veel terrassen hebben.” Volgens Pais, die meerdere zaken in de hoofdstad heeft, loopt het vooral goed met de reserveringen voor lunches. Hij ziet ook dat er meer toeristen uit het buitenland naar Amsterdam komen en in zijn zaken willen eten. “We ontvangen ze met open armen.”

Ook bij restaurant De Vrienden in Ommen loopt het prima met de boekingen. “We zitten bomvol. Alles is al voorgereserveerd”, aldus eigenaar Ruben Strating die onlangs een tweede restaurant opende. Hij zegt dat veel van zijn gasten toeristen zijn die de omgeving van het Overijsselse Ommen bezoeken. “Het toerisme komt weer op gang en dat zie je.”

De horeca kampt nog wel met een personeelstekort, mede omdat tijdens de coronacrisis veel werknemers zijn vertrokken en niet meer zijn teruggekeerd. KHN spreekt zelfs van een zorgelijk tekort, ondanks de vele vacatures in de horeca.

Volgens Hell zijn er voldoende mensen om de boel in zijn zaken draaiende te houden met de paasdagen, hoewel hij ook uitval door griep ziet. Hij zegt op de uitkijk te blijven staan voor extra personeel. Ook Pais heeft met tekorten aan mankracht te maken, maar heeft de roosters voor de paasdagen wel rond, hoewel dat volgens hem niet makkelijk was.