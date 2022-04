ECB laat rentebeleid ongemoeid ondanks flink opgelopen inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de belangrijkste rentetarieven en zijn steunprogramma’s ongemoeid gelaten, ondanks de flink opgelopen inflatie in de eurozone. Alle ogen in de financiële wereld zijn daarom gericht op de toelichting die ECB-president Christine Lagarde later op donderdag zal geven op het nieuwe rentebesluit. Daarin kan ze mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over wat de ECB later dit jaar gaat doen om de flinke prijsstijgingen te beteugelen.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Sinds de vorige rentevergadering van de centrale bank zijn de prijzen in de eurozone nog harder opgelopen en hebben een reeks landen hun groeiramingen voor de economie naar beneden bijgesteld.

Toch voorzagen economen voorafgaand aan het rentebesluit van donderdag nog geen grote stappen van de beleidsmakers in Frankfurt. Eerder was al duidelijk dat de ECB met betrekking tot het opvoeren van de rente niet hetzelfde tempo volgt als de Amerikaanse Federal Reserve, die de rente recent al wat omhoog gooide. Maar alom wordt wel rekening gehouden met een rentestap later dit jaar. Verschillende ECB-bestuurders, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), hebben al gezegd dat er dit jaar mogelijk zelfs meer dan één renteverhoging inzit.