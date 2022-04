Kremlin: dichtdraaien gaskraan gevolg van stappen tegen Rusland

Dat Rusland de gaskraan dicht heeft gedraaid voor Polen en Bulgarije is het gevolg van “onvriendelijke stappen” van Europese landen. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. “De noodzaak voor een nieuwe betaalmethode ontstond door nooit eerder vertoonde onvriendelijke stappen tegen Rusland op economisch en financieel gebied door onvriendelijke landen.”

Peskov benadrukte dat westerse landen Russische reserves bij buitenlandse centrale banken blokkeerden. “Of, om het bot te zeggen, dat ze dat van ons gestolen hebben.” Volgens Peskov is er bij het stopzetten van de gaslevering dan ook geen sprake van chantage, zoals president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie eerder woensdag zei.

Rusland had eind maart al aangekondigd dat kopers uit zogeheten onvriendelijke landen hun gas in roebels moesten gaan betalen. Tot die categorie behoren alle landen van de Europese Unie. Lang bleef echter onduidelijk of Rusland ook zou durven de gaskraan dicht te draaien. Dat is nu dus gebeurd bij twee landen, maar grotere klanten als Duitsland en Italië worden nog gewoon van gas voorzien.

Ook Slowakije, dat voor 85 procent van zijn gasbehoefte afhankelijk is van Rusland, liet weten geen problemen te voorzien bij de levering van gas en olie. Als buurland van Oekraïne is Slowakije een van de landen waar een gasleiding vanuit Rusland de EU binnenkomt.