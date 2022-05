Economisch vertrouwen eurozone verder afgenomen in april

Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in de eurozone is in april verder afgenomen door de aanhoudende oorlog in Oekraïne. Vooral het vertrouwen onder industriële bedrijven, bouwers, winkelbedrijven en consumenten nam opnieuw af door de zorgen over de sterke prijsstijgingen en tekorten aan materialen.

Door de Russische inval zijn onder andere de energieprijzen hard opgelopen, wat de inflatie verder aanjaagt en de koopkracht van consumenten onder druk zet. Onder de grootste economieën van Europa nam het vertrouwen het sterkst af in Spanje, op afstand gevolgd door Frankrijk. In Duitsland en Nederland bleef het vertrouwen vrijwel stabiel, terwijl Italië een verbetering liet zien.

De graadmeter van de Europese Commissie voor het economisch sentiment in het eurogebied zakte met 1,7 punten tot 105,0 punten. De daling was daarmee wel minder sterk dan in maart. In de dienstensector, waartoe bijvoorbeeld de horeca, vervoersbedrijven en bioscopen behoren, bleef het vertrouwen vrijwel stabiel, dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen. Bij Europese winkeliers verslechterde het sentiment wel. Ook in de bouwsector nam het vertrouwen af door de aanhoudende tekorten van personeel en materialen.