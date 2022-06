Afsluitdijk en nieuwe zeesluis Terneuzen open bij Dag van de Bouw

De Dag van de Bouw pakt voor de vijftiende editie uit met talloze projecten die opengesteld worden voor publiek, waar normaal alleen bouwvakkers rond mogen lopen. Onder meer de versterking van de Afsluitdijk, het grote energieproject Hollandse Kust Noord van netbeheerder TenneT en de nieuwe zeesluis in Terneuzen verwelkomen zaterdag het grote publiek.

De projecten zijn onderverdeeld in onder meer restauratie, renovatie, herbestemming, verbouw en nieuwbouw maar ook verduurzaming en onderhoud. De megabouwprojecten die meedoen zijn onder meer de versterking van de Afsluitdijk. Het ontwerp van Cornelis Lely bestaat dit jaar negentig jaar. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor onder meer een bustour langs de diverse bouwplaatsen van opdrachtgever Rijkswaterstaat en bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis).

Ook tussen Hoorn en Amsterdam wordt gewerkt aan versterking van de Markermeerdijken. Daarbij leggen dijkexperts uit wat daarbij komt kijken. Ook bij het aanleggen van een stadsstrand.

Een ander megaproject dat bezoekers eenmalig toelaat is de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Door de bouw kunnen straks grotere zeeschepen doorvaren tot de haven van Gent door het Kanaal Gent-Terneuzen. Onder meer de sluishoofden, de sluiskolk, het bediengebouw en de sloop van de oude Middensluis worden opengesteld voor bezoekers. Die moeten zich vanwege beperkte ruimte wel van tevoren aanmelden.

Duurzame projecten zijn er ook. In het Gelderse Nunspeet wordt een compleet nieuw sportcentrum gebouwd. Dat gebeurt met volledig elektrische bouwmachines. Het gebouw zelf wordt klimaat- en energieneutraal en moet in 2023 opengaan. Er komt onder meer een nieuw zwembad, een wedstrijdbad en een speciaal bad waarvan de bodem versteld kan worden. Ook wordt een nieuwe sport- en turnhal gebouwd.

Behalve talloze projecten waar appartementen gebouwd worden, kunnen bezoekers ook naar fabrieken die opengaan en oude kerken die tot woningen worden verbouwd, zoals in Breda. In Groningen kunnen bezoekers zien hoe het station op de schop gaat: er komt een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling.

Ook voor onderhoud aan de infrastructuur is volop aandacht. In het Overijsselse Hasselt laat bouwconcern Schagen Groep zien hoe de asfalt- en betoncentrale aan de bouw- en infrastructuurprojecten meewerkt. Een ontdekkingstocht voert langs de renovatie van de Piet Heintunnel in Amsterdam. In Rotterdam is de nieuwe ringweg die wordt aangelegd te bezoeken.