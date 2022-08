Gazprom vermindert gasleveringen aan Frans Engie

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom vermindert zijn gasleveringen aan het Franse energiebedrijf Engie. Volgens de Russen ligt een meningsverschil over contractvoorwaarden aan de basis voor de stap. Nu de gaskraan wordt dichtgedraaid neemt de bezorgdheid over de energiebevoorrading toe, aldus het Franse nutsbedrijf.

Engie heeft naar eigen zeggen “de nodige volumes veiliggesteld” om verplichtingen aan zijn klanten maar ook aan de eigen behoeften te kunnen voldoen. Ook zegt het bedrijf verschillende maatregelen te hebben genomen om de directe financiële en fysieke gevolgen te beperken die kunnen voortvloeien uit een onderbreking van de gasleveringen door Gazprom.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft Gazprom de leveringen aan Engie al verlaagd naar 1,5 terawattuur per maand. De jaarlijkse leveringen van Engie in Europa bedragen meer dan 400 terawattuur.

Frankrijk is minder afhankelijk van de invoer van gas uit Rusland dan veel van zijn buurlanden. Russisch gas is goed voor ongeveer 17 procent van het gasverbruik. Toch blijven er zorgen bestaan over de levering uit Rusland. Frankrijk waarschuwde bedrijven al dat energie komende winter mogelijk wordt gerantsoeneerd. De Franse premier Elisabeth Borne roept het Franse bedrijfsleven dan ook op zoveel mogelijk energie te besparen.

Engie bevestigde eerder deze week dat het in gesprek is met het Algerijnse Sonatrach. Het nutsbedrijf wil de invoer uit het Noord-Afrikaanse land, een belangrijke olie- en gasexporteur, opvoeren.