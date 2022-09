Wat valt er te leren van 2,1 miljoen Nederlandse ondernemers?

Ondanks de grote zorgen over de huidige economische situatie doen Nederlandse ondernemers het relatief goed. Het aantal faillissementen is nog steeds historisch laag. Volgens de meest recente cijfers van het CBS verwachten de meeste ondernemers zelfs nog altijd een groei van de omzet. Wat is de succesformule van de Nederlandse ondernemer?

Een duidelijk verhaal = een goede naam

Uiteraard doen niet alle 2,1 miljoen ondernemers in dit land het even goed. Het verschil in succes zit vaak al in de fundering van het bedrijf ingebakken. De sales en marketing van je onderneming gaat een stuk makkelijker als de basis staat als een huis. Dat betekent een duidelijk verhaal. Wat bied je aan? Welk probleem lost het op en voor wie? Als je dat in een paar zinnen kan uitleggen ben je er al bijna. Vooral als je zorgt dat die visie helder terugkomt in alles wat je doet: in de manier hoe je klanten benadert, het personeel dat je eventueel aanneemt, tot aan de bedrijfsnaam die je kiest.

Besteed uit waar je niet goed in bent

Heb je er moeite mee je visie concreet te vertalen? Neem dan iemand in de arm, of hou het simpel en gebruik een van de vele gratis tools die hiervoor beschikbaar zijn. Voor het kiezen van een naam kan je bijvoorbeeld een BNG gebruiken – ofwel: een business name generator, die op basis van keywords in een handomdraai met een passende naam voor je op de proppen komt. Een mooi, veelzeggend logo is door een goede ontwerper of een mooi programma ook zo gemaakt.

Doorzettingsvermogen zit in het DNA van ondernemers

De volgende stap is natuurlijk om ook echt te doen wat je zegt te doen. Niemand zal ontkennen dat het nu een ingewikkelde tijd is om te ondernemen. De extreme energieprijzen, de hoge inflatie, de onduidelijke vooruitzichten; het zijn geen ideale omstandigheden. Dat blijkt ook wel uit de huidige ontwikkelingen op de beurs. Maar de ondernemer die het voor elkaar krijgt om steeds weer een stap vooruit te zetten, weet dat het belangrijk is verder te kijken dan het huidige moment. Het kan niet elke week feest zijn. Een visie voor de lange termijn, een duidelijk idee waar het heen gaat met je bedrijf is essentieel. Het geeft de broodnodige motivatie om door te zetten als het tegenzit en de ruimte om te denken in oplossingen, waar je ook bent.

Structuur en discipline

Uit die langetermijnvisie komt – als het goed is – vrijwel automatisch een duidelijke planning voort, met daarin haalbare doelen. Als je volgend jaar twaalf nieuwe klanten wil hebben, richt je je er dus op om een nieuwe klant per maand binnen te halen. En ook de financiële planning hoort onder het kopje ‘structuur en discipline’. Als je niet goed weet wat je uitgeeft of waar je echt iets aan verdient, sta je gegarandeerd op een gegeven moment voor vervelende verrassingen. Maar als je slim investeert, weet wanneer je de broekriem moet aanhalen of juist niet, kan je een heel eind komen.

Altijd op de hoogte van jouw markt

In welke markt je ook in zit, hij verandert voortdurend. Dat maakt het ondernemen ook juist zo leuk. De beste ondernemers blijven niet alleen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omdat het moet, maar willen dat ook. Het wemelt online van de artikelen over succesvol ondernemen en dat is natuurlijk niet voor niets. Er zijn in Nederland volgens de meest recente cijfers van het CBS nu 2,1 miljoen bedrijven. Met zoveel ‘concullega’s’ is het niet moeilijk om op de hoogte te blijven van de valkuilen en successen van anderen – en daarvan te leren. En dan zie je met een beetje creativiteit ook middenin een recessie nog een stip op de horizon staan.