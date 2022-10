Beige Book: economie VS laat nog steeds bescheiden groei zien

De Amerikaanse economie toonde tot begin oktober over de gehele linie nog steeds een “bescheiden” groei van de bedrijvigheid. Maar het beeld was niet overal hetzelfde. In sommige delen van de Verenigde Staten was sprake van een duidelijke groeivertraging, meldt de Federal Reserve in zijn zogeheten Beige Book.

Volgens de koepel van centrale banken zijn de vooruitzichten voor de economie somberder geworden te midden toenemende zorgen over een afnemende vraag. Daarbij bleven de prijzen van tal van producten flink oplopen, al leek de inflatie in sommige regio’s wel iets af te zwakken.

Door veel economen wordt er al langer rekening mee gehouden dat de VS binnen niet al te lange tijd in een recessie belanden. De nieuwe studie over de stand van zaken in de Amerikaanse economie is samengesteld op basis van enquĂȘtes door de regionale centrale banken. De gegevens zijn verzameld in september en een deel van oktober.

Beleggers houden het Beige Book altijd sterk in de gaten omdat ze daaruit mogelijk een duidelijker beeld kunnen krijgen over de toekomst van het rentebeleid. De Fed heeft de rente dit jaar al vier keer verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden.

Bij de afgelopen drie rentebesluiten werd de rente zelfs met flinke stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd. Eerder deze maand bleek al dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd zeer sterk is, wat de Fed meer ruimte geeft om de rente komende tijd stevig te blijven verhogen.