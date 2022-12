Akkoord over nieuwe cao KPN, lonen stijgen minimaal 6 procent

KPN-medewerkers gaan er volgend jaar allemaal minimaal 6 procent op vooruit. Vakbond CNV meldt dat het samen met andere bonden en het telecomconcern een akkoord heeft bereikt over een nieuwe cao voor volgend jaar. Het minimumloon gaat in stappen omhoog tot 14 euro begin 2024.

De lagere inkomens gaan er volgens CNV het meest op vooruit. Deze maand is er al een eenmalige uitkering van 400 euro netto voor alle medewerkers. In februari krijgen werknemers uit lagere schalen een loonsverhoging van bijna 5 procent, hoge inkomens krijgen er 2,5 procent bij. In juli volgt nog eens een generieke salarisverhoging van 2,5 procent.

De nieuwe cao, waar vakbondsleden tot volgende week over kunnen stemmen, geldt vanaf januari voor een jaar. Hierin is ook opgenomen dat KPN het doel heeft om uitzendmedewerkers na twaalf maanden vast in dienst te nemen.