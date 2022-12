Britse rente omhoog met kleinere stap van half procentpunt

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met 0,5 procentpunt verhoogd. De verhoging is minder sterk dan vorige maand, toen de rente met 0,75 procentpunt werd opgeschroefd. Dat was de grootste renteverhoging sinds 1989. De BoE wil daarmee de hoge inflatie bestrijden. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De kleinere rentestap volgt op een lichte afkoeling van de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in november, nadat die in oktober nog het hoogste niveau in 41 jaar had bereikt. De Britse centrale bank begon in december vorig jaar als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels negen keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 3,5 procent.

De rentestap van 0,5 procentpunt was conform de verwachting van economen. De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zes van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met 0,5 procentpunt. Eentje had liever een rentestap van 0,75 procentpunt gezien en twee stemden tegen een verdere verhoging van de rente. De BoE verklaarde daarnaast dat meer renteverhogingen waarschijnlijk nodig zullen zijn om de inflatie te bestrijden.

Hoewel de Britse inflatie in november iets is afgenomen tot 10,7 procent, van 11,1 procent in oktober, worden veel huishoudens in het land hard geraakt door de hogere kosten voor levensonderhoud. De Britse overheid heeft dan ook een reeks steunmaatregelen genomen om mensen te helpen. De sterke prijsstijgingen zorgen ook voor sociale onrust. Zo wordt er veel gestaakt in het Verenigd Koninkrijk in verschillende sectoren om hogere lonen af te dwingen.