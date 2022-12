Musk verkoopt weer voor miljarden aan aandelen Tesla

Elon Musk, die sinds kort niet meer de rijkste man ter wereld is, heeft voor de vierde keer dit jaar aandelen Tesla verkocht. Het gaat in totaal om 3,58 miljard dollar (3,36 miljard euro) aan aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen.

Volgens documenten van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC verkocht Musk bijna 22 miljoen aandelen. Tesla is dit jaar 55 procent in elkaar gezakt op de beurs, onder meer door zorgen bij beleggers over de aankoop van Twitter door Musk voor 44 miljard dollar.

Door de aankoop van Twitter en de aandelen in Tesla die hij daarvoor van de hand deed, is zijn vermogen dit jaar fors gedaald. Musk nam voor miljarden dollars aan schulden op zich om de overname te betalen. Ook verkocht hij eerder al voor tientallen miljarden aan Tesla-aandelen. Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het bedrijf waarvoor hij zegt te veel betaald te hebben.

De Fransman Bernard Arnault heeft Musk opgevolgd als rijkste man ter wereld. Hij is eigenaar van luxeconcern LVMH, dat modehuizen als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi bezit, maar ook diverse drankmerken als champagnehuis Mo√ęt & Chandon en cognacmerk Hennessy.