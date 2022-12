Shell helpt AEX herstellen, Fugro hard afgestraft

De AEX-index op het Damrak wist maandag wat te herstellen na de recente zware koersverliezen, mede dankzij een stevige winst van olie- en gasconcern Shell. Bij de middelgrote bedrijven kreeg Fugro daarentegen een flinke tik. Beleggers schrokken van de onthulling door het tv-programma Pointer van KRO-NCRV. Daarin werd op basis van een vertrouwelijk politierapport gemeld dat de bodemonderzoeker betrokken was bij de dambreuk in Braziliƫ in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen.

Fugro zag 27 procent aan beurswaarde verdampen door de vrees dat het bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor de ramp. Het bedrijf voerde op de dag van de doorbraak boorwerkzaamheden uit in de bewuste dam, in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale. Deze werkzaamheden zouden aanleiding zijn voor de doorbraak van de instabiele dam. In een reactie zei Fugro dat het tv-programma een “eenzijdige en suggestieve kijk op de zaak” geeft. Er lopen volgens het bedrijf nog onderzoeken naar de ramp en zolang deze plaatsvinden, kan het geen verder commentaar geven.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 704,72 punten. Vrijdag zakte de hoofdindex nog voor het eerst sinds 10 november even onder de 700 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 921,21 punten door de koersval van Fugro. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Naast Shell (plus 2,8 procent) stonden techinvesteerder Prosus en winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield in de kopgroep, met winsten tot 1,7 procent. Chipbedrijf ASMI sloot de rij in de AEX, met een verlies van 1,1 procent. Nieuwkomer Exor klom 1,7 procent. Het investeringsvehikel, onder meer eigenaar van voetbalclub Juventus, nam maandag de plaats in van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die naar de MidKap degradeerde. Verzekeraar NN Group daalde een fractie na een adviesverlaging door Berenberg.

Beleggers hielden daarnaast de onderhandelingen in Brussel in de gaten. De Europese ministers van Energie praten daar opnieuw over een prijsplafond voor gas. De 27 regeringen kibbelen al weken over de noodzaak van een maximumgasprijs om de energierekening voor bedrijven en huishoudens betaalbaar te houden.

De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0602 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 74,48 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 79,32 dollar per vat.