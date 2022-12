Moederbedrijf Bakker Bart lijft Bagels & Beans in

Bagels & Beans wordt overgenomen door Vital Food Group, het moederbedrijf van onder meer Bakker Bart. De overnemende partij ziet met het inlijven van de broodjes- en koffieketen mogelijkheden om nog verder te groeien in Nederland.

Bakker Bart bestaat al sinds 1977 en groeide de afgelopen jaren naar meer dan 145 winkels. De eerste vestiging van Bagels & Beans opende in 1996 in Amsterdam. Inmiddels telt de franchiseketen ongeveer 80 winkels en een hoofdkantoor in Utrecht. De jaaromzet bedraagt ruim 40 miljoen euro. De bagels zijn ook via het internet te bestellen en ze liggen sinds begin vorig jaar ook bij de supermarktketen Jumbo in de schappen.

Vital Food Group heeft onder meer ook Bakerstreet in handen, de organisatie die bijvoorbeeld achter de restaurants van de Shell-tankstations zit. Het concern is alles bij elkaar goed voor zo’n vijfhonderd locaties in vier landen en een omzet van 200 miljoen euro. Hoeveel geld er met de overname van Bagels & Beans is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.