Amazon schikt voor bijna 31 miljoen dollar in twee privacyzaken

Amazon heeft ermee ingestemd om 30,8 miljoen dollar (omgerekend bijna 29 miljoen euro) te betalen om te schikken in twee privacyzaken. Die waren aangespannen door de Amerikaanse toezichthouder FTC. De ene zaak had betrekking op Ring-videodeurbellen, de andere op de slimme speaker van het bedrijf Alexa.

De videodeurbel van Ring kan met het internet worden verbonden. Daardoor kunnen gebruikers op afstand bekijken wie er voor hun deur staat, nadat er is aangebeld. Amazon kocht het bedrijf achter de in 2014 geïntroduceerde deurbel in 2018. Maar volgens FTC hadden medewerkers van Ring tot 2017 toegang tot de videobeelden van klanten. Na de overname van het bedrijf zou Amazon volgens FTC onvoldoende hebben gedaan om die privacygebreken op te lossen. Voor deze zaak betaalt het techconcern 5,8 miljoen dollar om te schikken.

De andere zaak ging over de slimme speaker Alexa. Daarover meende de toezichthouder dat het apparaat informatie verzamelde van kinderen onder de 13 jaar, zonder ouderlijke toestemming. Dat is in strijd met Amerikaanse wetgeving. Amazon zegt in een verklaring het niet eens te zijn met de beweringen van FTC en ontkent de wet te hebben overtreden. Desondanks betaalt het bedrijf in deze zaak 25 miljoen dollar als onderdeel van de schikking.