Warner Bros. Discovery stijgt verder op hoger Wall Street

Warner Bros. Discovery heeft de handelsdag op Wall Street opnieuw met een stevige plus van 6,9 procent afgesloten. Het entertainmentconcern kondigde woensdag aan een deel van zijn schuldenlast te hebben afbetaald, tot genoegen van beleggers.

Dat nieuws werd echter overschaduwd door het vertrek van Chris Licht, topman van CNN, waar Warner Bros. Discovery eigenaar van is. De positie van Licht was al een tijd onzeker door teruglopende kijkcijfers en een fel bekritiseerde recente uitzending waarin oud-president Donald Trump complottheorieën verkondigde en de CNN-presentatrice beledigde.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,5 procent op 33.833,61 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,6 procent omhoog tot 4293,93 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 13.238,52 punten.

Alle indexen op Wall Street eindigden daarmee in het groen, in tegenstelling tot een dag eerder. Toen laaide de rentevrees op na een onverwachte renteverhoging door de Canadese centrale bank. Dat voedde de zorgen dat mogelijk ook de Amerikaanse centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. De Federal Reserve vergadert volgende week over het rentebeleid.

Adobe dikte 5 procent aan. Het softwarebedrijf achter onder meer Photoshop en Premiere Pro wil abonnementen aanbieden voor functies in zijn programma’s die werken op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Ook bieden die abonnementen juridische bescherming tegen claims voor het schenden van het auteursrecht. Prijzen maakte Adobe niet bekend, daar wordt per bedrijf over onderhandeld, aldus senior vice president Ashley Still.

Gamestop kelderde 18 procent. Beleggers reageerden op het ontslag van topman Matt Furlong bij de Amerikaanse keten van gamewinkels. Een reden voor het vertrek van Furlong werd niet gegeven. Het winkelbedrijf liet ook weten dat de omzet in het afgelopen kwartaal is gedaald naar 1,2 miljard dollar, van 1,4 miljard dollar een jaar geleden. Het verlies werd wel teruggedrongen tot 50,5 miljoen dollar, van een verlies van 158 miljoen dollar een jaar eerder.

De euro was 1,0780 dollar waard, tegen 1,0776 dollar bij het slot van de handel in Europa. De olieprijs liet een flinke daling zien. Aanleiding lijken berichten in regionale media te zijn, over een mogelijk aanstaande deal tussen de VS en Iran. Daardoor zou Iran meer ruwe olie kunnen exporteren. Een vat Amerikaanse olie werd 2,1 procent goedkoper op 71,01 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder, op 75,65 dollar per vat.