Beurs in Sydney stijgt na handhaving rente in Australië

De aandelenbeurs in Sydney ging dinsdag licht omhoog. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente niet opnieuw te verhogen en ongewijzigd te laten op 4,1 procent. Volgens de centrale bankiers van het land heeft de inflatie zijn piek bereikt. Een nipte meerderheid van de economen had vooraf gerekend op een verdere verhoging, na de verrassende renteverhoging een maand geleden. De Australische hoofdindex, de All Ordinaries, steeg 0,5 procent en werkte daarmee een eerder verlies weg.

De Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific won 0,4 procent in Hongkong. Luchtvaartbrancheorganisatie IATA verwacht dat de luchtvaartsector in Hongkong tegen eind 2024 volledig zal zijn hersteld van de coronapandemie. Dat is drie jaar sneller dan eerder werd verwacht.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent. De Chinese producenten van de metalen gallium en germanium gingen flink vooruit. China heeft exportbeperkingen opgelegd voor de twee belangrijke grondstoffen die cruciaal zijn voor de chipindustrie. De maatregel lijkt een tegenreactie van de Chinezen op de onlangs bekendgemaakte exportbeperkingen voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML richting China. Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial steeg 10 procent en Yunnan Chihong Zinc & Germanium klom dik 7 procent.

In Japan namen beleggers wat winst na de recente sterke opmars. De Nikkei in Tokio daalde 0,9 procent. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron wonnen 1,6 en 0,1 procent ondanks de Chinese exportbeperkingen. Daiichi kelderde 14 procent. Dat had te maken met een tegenvallend onderzoek over een nieuw medicijn tegen longkanker van de Japanse farmaceut en zijn Britse partner AstraZeneca.

De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent, ondanks een meevallend inflatiecijfer. De stijging van consumentenprijzen in Zuid-Korea nam in juni voor de vijfde maand op rij af tot 2,7 procent. De inflatie ligt daarmee op het laagste niveau sinds oktober 2021. De Zuid-Koreaanse centrale bank was een van de eerste in de regio die stopte met renteverhogingen om de inflatie te bestrijden en economen verwachten dat de rente in het land aan het einde van het jaar zal worden verlaagd.