Adidas raakt Russische winkels niet kwijt

Adidas is er nog steeds niet in geslaagd al zijn activiteiten in Rusland af te bouwen. De sportfabrikant heeft tot dusver geen gegadigde voor circa honderd resterende winkels kunnen vinden.

“We hebben ongeveer honderd winkels die niet operationeel zijn en die zijn natuurlijk op de markt aangeboden”, zegt topman Bjørn Gulden. “Ze kunnen worden verkocht aan particulieren of worden onderverhuurd. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter.”

Adidas besloot in oktober vorig jaar om de activiteiten in Rusland definitief stop te zetten. Nadat het Russische leger in maart vorig jaar Oekraïne was binnengevallen, werden alle Russische winkels gesloten en de onlineverkoop opgeschort. Het bedrijf had voor de invasie zo’n vijfhonderd filialen in Rusland, waarvan het merendeel is verkocht.