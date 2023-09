India gebruikt meer steenkool voor stroom door droog weer

India heeft het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit opgevoerd. Het land probeert daarmee de stroomuitval te stoppen die worden veroorzaakt door de lagere elektriciteitsproductie van waterkrachtcentrales vanwege het droge weer. Ook worden extra kolen ingezet omdat de stroomproductie uit duurzame energiebronnen, ondanks een toename, moeite heeft om gelijke tred te houden met de recordvraag naar energie.

Het is ongebruikelijk dat het elektriciteitsverbruik in India in augustus piekt. Doorgaans liggen de temperaturen in het land in die maand juist lager door de jaarlijkse moesson die van juni tot september duurt. De energievraag piekt normaal in mei, wanneer veel Indiƫrs hun airconditioners aanzetten om de hitte het hoofd te bieden en de industrie voluit kan draaien zonder verstoringen door hevige regenval.

De ergste droogte in meer dan een eeuw heeft er echter toe geleid dat de energieopwekking in augustus is gestegen naar een recordniveau, meldt persbureau Reuters op basis van gegevens van netwerkbeheerder Grid India. Het aandeel van steenkool in de elektriciteitsproductie steeg daarbij in augustus tot bijna 67 procent. Dat is het hoogste percentage voor die maand in zes jaar.

Minder regenval leidde ertoe dat het aandeel van waterkracht in de totale productie daalde naar iets minder dan 15 procent, vergeleken met meer dan 18 procent in dezelfde periode vorig jaar. De Indiase regering heeft herhaaldelijk het gebruik van steenkool verdedigd. Het land verwijst daarbij naar de lagere uitstoot per hoofd van de bevolking in vergelijking met rijkere landen en een stijgende productie van duurzame energie.