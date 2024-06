Reuters: hoge gezant VS bezocht Den Haag om chipexport China

Een hoge gezant van de Amerikaanse overheid heeft maandag een ontmoeting gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken om de export van Nederlandse halfgeleidertechnologie naar China verder te beperken. Dat meldt persbureau Reuters.

Een woordvoerder van het ministerie heeft de ontmoeting bevestigd, maar wil inhoudelijk niet op het gesprek ingaan. Het ging om Alan Estevez, het hoofd exportbeleid van de VS. De ontmoeting vond plaats “als onderdeel van lopende gesprekken over exportbeleid en veiligheid tussen de VS en Nederland”, aldus de woordvoerder.

Vorig jaar kondigde het kabinet aan de export van chipmachines van het Veldhovense bedrijf ASML, ’s werelds grootste fabrikant van chipapparatuur, naar China verder te beperken, na druk van de Amerikaanse regering. Niet lang daarna probeerde Amerika ASML er vervolgens van te weerhouden verder nog onderhoudswerkzaamheden uit te voeren in China. De kostbare machines zijn dan al snel niet meer te gebruiken.

Toch zijn de Chinese onderhoudscontracten met ASML nog steeds van kracht, meldt Reuters op basis van gesprekken met ingewijden. ASML wil niet inhoudelijk reageren. “Wij gaan daar niets over zeggen. Dat is aan het ministerie.”

China heeft na het bezoek van Estevez aan Nederland geprotesteerd tegen de Amerikaanse inmenging. “China verzet zich krachtig tegen het feit dat de VS de confrontatie zoeken op het gebied van economie, handel en technologie, andere landen dwingt hiermee samen te werken en de Chinese halfgeleiderindustrie onderdrukt.”