Roemeens dorp woedend op Louis Vuitton om ‘gestolen’ bloesontwerp

Dorpelingen in het Roemeense berggebied de Karpaten zijn woedend op het Franse luxemerk Louis Vuitton voor het “stelen” van het ontwerp van hun traditionele blouse.

Maria Gioanca (69), een van de vrouwen die het zwart-witte kledingstuk nog met de hand naaien in het dorp, vertelde persbureau AFP dat ze “niet zal toestaan dat het kostuum wordt gestolen” voor chique strandkleding. In de Roemeense gemeente Vaideeni hadden veel van de naaisters nog nooit van Louis Vuitton gehoord. Ze zagen echter meteen de gelijkenis met hun traditionele borduurwerk toen ze een foto zagen van de witte linnen blouse van het Franse merk, geborduurd met zwarte motieven voor hun nieuwe ‘LV by the Pool’- collectie.

“Waarom bespotten ze onze spullen”, vraagt Ioana Staniloiu (76) zich af. “In vergelijking met onze blouse is het lelijk”, zei ze over de blouse die is gemaakt door sterontwerper Nicolas Ghesquière en op de Louis Vuitton-website wordt aangeprezen als “luchtig”.

In Roemenië vraagt de actiegroep La Blouse Roumaine (De Roemeense Blouse) sinds 2017 aan merken om eerlijk te zijn en de oorsprong te erkennen wanneer hun kleding lijkt op of geïnspireerd is door Roemeense volkskostuums.