Aanhangerverlichting: veiligheid, onderhoud en de juiste keuze

Goed werkende aanhangerverlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid. De verlichting zorgt ervoor dat andere weggebruikers de aanhanger op tijd kunnen zien en de bewegingen van de combinatie kunnen inschatten. Remlichten, richtingaanwijzers en positielichten geven duidelijke signalen tijdens het rijden. Daarom is het verstandig om de verlichting regelmatig te controleren, niet alleen voor lange ritten maar ook bij dagelijks gebruik.

Defecte verlichting kan ontstaan door slijtage, vocht, beschadigde kabels of een slechte aansluiting. Een kleine storing kan ervoor zorgen dat één of meerdere functies uitvallen. Door tijdig onderhoud uit te voeren, wordt de kans op problemen onderweg kleiner.

De verschillende soorten aanhanger verlichting

Een aanhanger heeft meestal meerdere soorten verlichting. Aan de achterzijde bevinden zich onder andere achterlichten, remlichten, richtingaanwijzers, kentekenverlichting en vaak een mistachterlicht. Sommige aanhangers zijn daarnaast voorzien van een achteruitrijlicht. Zijmarkeringslichten en breedtelichten maken de lengte en breedte van de aanhanger beter zichtbaar.

Reflectoren zijn geen actieve verlichting, maar vormen wel een belangrijk onderdeel van de zichtbaarheid. Ze kaatsen het licht van andere voertuigen terug en blijven daardoor zichtbaar wanneer de aanhanger stilstaat of wanneer de verlichting niet is ingeschakeld.

Klassieke lampen en ledverlichting

Bij aanhangerverlichting kan worden gekozen voor traditionele gloeilampen of ledverlichting. Klassieke lampen zijn eenvoudig te vervangen en komen nog veel voor op oudere aanhangers. Ledverlichting heeft doorgaans een langere levensduur, verbruikt minder stroom en geeft direct een helder lichtsignaal.

Niet iedere ledlamp werkt zonder aanpassing op elk trekkend voertuig. Bij sommige auto’s kan het lage stroomverbruik zorgen voor een foutmelding, snel knipperende richtingaanwijzers of verlichting die licht blijft branden. In zulke gevallen kan een weerstand, controlbox of geschikte kabelset nodig zijn.

Storingen opsporen bij aanhangerverlichting

Wanneer de verlichting niet goed werkt, hoeft de lamp zelf niet altijd defect te zijn. De oorzaak kan ook liggen bij de 7- of 13-polige stekker, de contactdoos, een massaprobleem of beschadigde bedrading. Corrosie in een connector kan eveneens voor storingen zorgen.

Begin daarom met een visuele controle. Kijk of kabels zijn beschadigd, stekkers schoon zijn en de lampglazen geen scheuren hebben. Test daarna iedere functie afzonderlijk. Een stekkertester kan helpen om te bepalen of het probleem zich in de auto, de stekker of de aanhanger bevindt.

De juiste onderdelen selecteren

Bij het zoeken naar vervangende verlichting zijn het merk, het typenummer, de afmetingen en de aansluiting belangrijk. Ook de montagezijde speelt een rol, omdat linker- en rechterachterlichten soms verschillende functies hebben. Binnen de categorie Aanhanger onderdelen: breed assortiment zijn zowel complete lampunits als losse glazen, stekkers, kabels en connectoren verkrijgbaar.

Wie het assortiment van Aanhangwagendirect.nl bekijkt, kan onderdelen vergelijken op uitvoering, aansluiting en afmetingen. Het blijft daarbij belangrijk om de productgegevens te controleren en deze te vergelijken met de bestaande verlichting op de aanhanger.

Regelmatig controleren en onderhouden

Controleer de verlichting bij voorkeur voor ieder vertrek. Vraag iemand om de rem, richtingaanwijzers en verlichting te bedienen terwijl de lampen worden bekeken. Maak aansluitingen schoon, bescherm stekkers tegen vocht en vervang beschadigde onderdelen op tijd.

Regelmatige controle kost weinig tijd en helpt om storingen vroeg te ontdekken. Zo blijft de aanhanger zichtbaar en kunnen andere weggebruikers tijdig reageren op remmen, afslaan en andere verkeersbewegingen.