Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag voorafgaand aan de eerste wedstrijd om de Copa del Rey twee recent overleden zeilers herdacht. Samen met andere deelnemers, familieleden en vrienden leidde hij op Mallorca een eerbetoon aan Manuel Doreste uit Gran Canaria en Javier Vallejo uit Cádiz, die namens Spanje uitkwamen op de Olympische Spelen in respectievelijk 2000 en 1992.

Op het podium werden onder meer beelden van de zeilers vertoond. Het eerbetoon werd afgesloten met een minuut lang applaus, meldt het Spaanse persbureau EFE.

De koning stapte daarna aan boord van de Hispania, het zeiljacht waarmee hij dit jaar uitkomt in de zogeheten ORC 0-klasse.

Het meerdaagse zeilevenement duurt tot en met zaterdag. Felipe kan niet met alle wedstrijden meedoen. Hij vertrekt donderdag naar Colombia om aanwezig te zijn bij de beëdiging van een nieuwe president.