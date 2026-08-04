BERKANE (ANP/RTR) - Bondscoach Bubista van WK-deelnemer Kaapverdië is aangesteld als coach van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. De club meldt dat de 56-jarige trainer, wiens volledige naam Pedro Leitão Brito is, een contract voor twee seizoenen heeft getekend.

Bubista zou hebben onderhandeld om aan te kunnen blijven als bondscoach van Kaapverdië en zo beide functies te combineren. Maar volgens mediaberichten is de verwachting dat de trainer in de komende dagen zijn vertrek als bondscoach bekendmaakt.

Kaapverdië wist onder leiding van Bubista bij het debuut op het WK tot de zestiende finales te komen, nadat er was gelijkgespeeld tegen Spanje en Uruguay in de groepsfase. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg, waarin zes in Rotterdam geboren voetballers zaten, na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.