LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Bondscoach Kaapverdië wordt clubcoach in Marokko

04 aug , 13:59Voetbal
anp040826128 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BERKANE (ANP/RTR) - Bondscoach Bubista van WK-deelnemer Kaapverdië is aangesteld als coach van de Marokkaanse club Renaissance Berkane. De club meldt dat de 56-jarige trainer, wiens volledige naam Pedro Leitão Brito is, een contract voor twee seizoenen heeft getekend.
Bubista zou hebben onderhandeld om aan te kunnen blijven als bondscoach van Kaapverdië en zo beide functies te combineren. Maar volgens mediaberichten is de verwachting dat de trainer in de komende dagen zijn vertrek als bondscoach bekendmaakt.
Kaapverdië wist onder leiding van Bubista bij het debuut op het WK tot de zestiende finales te komen, nadat er was gelijkgespeeld tegen Spanje en Uruguay in de groepsfase. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg, waarin zes in Rotterdam geboren voetballers zaten, na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.
loading

Loading