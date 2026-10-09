WIESBADEN (ANP/DPA) - Het aantal faillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in dertien jaar. In juli gingen 2373 bedrijven failliet, wat het hoogste maandelijkse aantal is sinds juli 2013. In de sectoren transport en opslag, horeca en de bouw gingen verhoudingsgewijs de meeste ondernemingen ten onder, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis.

Het ging vaker om kleinere bedrijven die failliet gingen. Zo bedroeg het totaalbedrag aan vorderingen van schuldeisers 22 miljard euro tegenover 32 miljard een jaar eerder. Het aantal faillissementen lag in juli juist 8 procent hoger dan een jaar eerder. Die stijgende lijn was eerder dit jaar ook al gaande.

De gehele Duitse economie doet het dit jaar juist beter dan de afgelopen jaren. Het ministerie van Economische Zaken verwacht voor 2026 een groei van 1,3 procent, wat de grootste zou zijn sinds 2017. Duitsland had het de afgelopen jaren lastig door onder meer hoge energieprijzen en hevige concurrentie in de (auto)industrie uit andere landen.