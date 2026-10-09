Nog onduidelijkheid over inzegening koning Haakon

Het is nog maar de vraag of Haakon kerkelijk wordt ingezegend als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat heeft de Noorse koningshuiskenner Carl-Erik Grimstad vrijdag gezegd tegen persbureau NTB op de dag dat de maandlange periode van rouw na de dood van koning Harald afloopt.

Het Noorse hof heeft tot dusver niets gemeld over een mogelijke inzegening. Bij Harald gebeurde dat in juni 1991, vijf maanden na de dood van zijn vader koning Olav. "Ik vraag me af hoe de inhoud van de zegening eruit gaat zien, en of er wel een zegening komt", zegt Grimstad. "Het is een heel christelijke plechtigheid. Noorwegen is totaal anders dan 35 jaar geleden."

De politicoloog, die in het verleden in het paleis heeft gewerkt, stipt aan dat andere religieuze gemeenschappen sindsdien groter zijn geworden en dat het nieuwe koningspaar die vermoedelijk meer wil betrekken. De begrafenis van koning Harald volgde de christelijke liturgie, maar bevatte ook het aansteken van kaarsen door vijf vertegenwoordigers van verschillende religies en levensovertuigingen.

Woning

Ook andere dingen zijn nog niet allemaal duidelijk. Zo heeft het hof nog niet gemeld of Haakon en zijn vrouw Mette-Marit in het paleis zullen gaan wonen, net zoals Harald en Sonja. Grimstad vermoedt dat ze "na verloop van tijd" misschien van woning zullen wisselen.

Eerder deze week maakte het paleis wel bekend dat Haakon volgende week voor het eerst weer het land in gaat sinds de dood van zijn vader. Op dinsdag bezoekt hij de gemeente Narvik, in de noordelijke provincie Nordland.