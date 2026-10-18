Aantal Europese landen sluit vrijhandelsakkoord met Vietnam

HANOI (ANP/RTR) - Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein hebben een vrijhandelsakkoord met Vietnam gesloten. Dat hebben de regeringen van Noorwegen en Vietnam zondag bekendgemaakt. De vier Europese landen zijn geen onderdeel van de Europese Unie en zitten samen in de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Vietnam zegt vooral zeevruchten, schoeisel, textiel en elektronica te exporteren naar de lidstaten van de EVA. Het Zuidoost-Aziatische land importeert met name industriële machines en apparatuur, chemicaliën en farmaceutische producten uit de vier Europese landen. Volgens het Vietnamese ministerie van Handel bedroeg de handel tussen Vietnam en de vier landen gemiddeld 2 miljard dollar per jaar.

De helft van de Noorse export naar Vietnam is vrij van importheffingen wanneer het akkoord in werking treedt. Binnen zeven jaar geldt dat voor meer dan 98 procent, meldt de Noorse regering in een verklaring.