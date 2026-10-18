Volgende WK-goud op de baan betekent 'heel veel' voor Lavreysen

SHANGHAI (ANP) - Zijn achtste opeenvolgende wereldtitel sprint en 23e WK-goud in totaal betekent "heel veel" voor baanwielrenner Harrie Lavreysen. "Ik moet iedere keer weer in die focus zitten en het moet wel nog even gebeuren. Ik krijg het niet cadeau, er zit veel hard werk in. Dat ik er dan sta en het toch weer lukt, betekent heel veel", zei de 29-jarige Brabander bij de NOS.

Lavreysen stond in de finale voor het eerst tegenover de Australiër Leigh Hoffman, die zaterdag in de kwalificatie nog duidelijk sneller was. "Ik had gisteren geen superdag en hij leek heel sterk. Vandaag heb ik me zo goed mogelijk voorbereid en een plan uitgevogeld hoe ik tegen Leigh zo goed mogelijk mijn kracht kan gebruiken. En dan rijd ik twee foutloze ritten, daar geniet ik extra van", straalde de vijfvoudig olympisch kampioen.

Lavreysen: "Volgend jaar mag ik de regenboogtrui weer aan in alle sprintritten. Die trui hoort wel een beetje bij mij, dus ik ben heel blij dat ik die kan houden."

Sterker

De renner uit Luyksgestel werd ook gevraagd wat hem sterker maakt dan anderen. "Dat is moeilijk om over jezelf te zeggen, maar er zit veel hard werken in. En ik kan ook goed mijn kop gebruiken. Zowel bij trainingen als op tactisch vlak bij het analyseren van tegenstanders. En het gaat erom niet te verslappen en er ieder jaar weer te staan."

Deze WK in Shanghai vormden het begin van het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van Los Angeles over een kleine twee jaar. Met zijn vijf gouden olympische medailles, vergaard in Tokio (2021) en Parijs (2024), is Lavreysen al Nederlands succesvolste mannelijke olympiër. In LA wil hij dat record verder aanscherpen en ook de gestopte schaatsster Ireen Wüst (zes keer goud) achterhalen.