LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - ABN AMRO heeft een juridische overwinning geboekt op een Europese toezichthouder in een geschil over bijdragen aan een noodfonds voor banken. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd over deze betalingen.

De zaak draait om een conflict tussen de bank en de Single Resolution Board (SRB), een Europees orgaan dat zich bezighoudt met in problemen geraakte financiële instellingen. De SRB en ABN AMRO zijn het al langer oneens over de manier waarop de bijdragen aan het fonds voor bepaalde jaren worden berekend.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde woensdag dat het schrappen van de bijdrage van ABN AMRO in 2023 geen gevaar opleverde voor de financiële stabiliteit in Europa. De uitspraak van het hoogste EU-hof is de nieuwste in een reeks rechtszaken die banken hebben aangespannen sinds de toezichthouder in 2016 de jaarlijkse heffing invoerde.