AMSTERDAM (ANP) - Julian Brandt komt donderdag niet met Ajax in actie in Denemarken tegen FC Midtjylland. Dat heeft de Amsterdamse club op de eigen website bekendgemaakt. De 30-jarige Duitser raakte zaterdag geblesseerd in het duel met AZ en behoort niet tot de selectie van coach Míchel Sánchez voor de wedstrijd in de Conference League. Ook Sofyan Amrabat moet vanwege een blessure de wedstrijd missen.

Verder zullen Caio Henrique, Viktor Tsygankov en Kasper Dolberg ook niet spelen tegen de club uit Herning. Ze zijn niet fit genoeg. Yves Bissouma is nog niet speelgerechtigd in Europa.

Daley Blind maakte zaterdagavond zijn rentree en gaat net als Steven Berghuis wel mee. Míchel ruimde in zijn wedstrijdselectie ook plekken in voor de jongelingen Mohamed Abdalla en Diego Pugno.

Ajax speelt donderdag het derde duel van dit seizoen in de competitiefase van de Conference League. De aftrap is om 18.45 uur in de MCH Arena. Ajax heeft 3 punten uit twee wedstrijden.