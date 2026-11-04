Bij de opening van een nieuwe Harry Potter-winkel in Londen is woensdag geprotesteerd door een groepje demonstranten die zich richtte op auteur J.K. Rowling. Volgens hen heeft de schrijfster, die zich de laatste jaren onder meer heeft uitgesproken over genderidentiteit, "bloed aan haar handen", schrijft Deadline.

Het ging om een tiental demonstranten die onder meer met borden liepen met daarop teksten als: "Trans kinderen verdienen het om op te groeien. Trans volwassenen verdienen het om oud te worden" en "Bescherm trans levens". Volgens Deadline verliep het protest vredig en leken Harry Potter-fans, die voor de opening van de nieuwe winkel kwamen, nog steeds van de ervaring te genieten.

Een van de demonstranten, die zichzelf West noemt, wilde met het protest aandacht besteden aan de "minachting" van Rowling voor trans personen. Volgens West heeft Rowling "bloed aan haar handen", omdat het aantal zelfdodingen binnen de transgemeenschap "extreem hoog" is. "Door transrechten te ontnemen en hun bescherming weg te nemen, maakt ze de wereld een onveilige plek voor mensen", aldus de demonstrant. Volgens West, die zegt vroeger een groot Harry Potter-fan te zijn geweest, was het geoorloofd om de leuzen te roepen terwijl er bij de winkels gezinnen stonden te wachten. "Ik hoop dat ouders zich hiervan bewust worden en hun kinderen niet aan Harry Potter blootstellen."