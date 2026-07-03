ARLINGTON (ANP/AFP) - Het is nog onzeker of sterspeler Mohamed Salah van Egypte vrijdagavond aan de aftrap staat voor de wedstrijd in de zestiende finales van het WK voetbal tegen Australië. De 34-jarige aanvaller werd afgelopen weekend tijdens het laatste groepsduel met Iran (1-1) gewisseld met een hamstringprobleem.

"We hebben hem gisteren gedeeltelijk laten meetrainen", zei bondscoach Hossam Hassan donderdagavond (lokale tijd). "Hij kijkt er erg naar uit om zijn bijdrage te leveren. Aan de andere kant wil ik geen risico nemen, tenzij ik er 100 procent van overtuigd ben dat hij morgen fit is en klaar om te spelen. Ik ben er nog niet zo zeker van dat hij in de basisopstelling staat."

Egypte speelt tegen Australië zijn eerste wedstrijd in de knock-outfase van een WK ooit. Het duel in het Dallas Stadium begint om 20.00 uur (Nederlandse tijd).