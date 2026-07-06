AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is maandag terughoudend begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan na de stevige koerswinsten op vrijdag, waarbij de Stoxx Europe 600, de graadmeter van de grootste zeshonderd Europese bedrijven, een nieuw slotrecord bereikte.

De Nederlandse chipbedrijven ASMI (min 2,6 procent) en ASML (min 1,6 procent) stonden maandag onder druk na het stevige koersherstel op vrijdag. Vooral branchegenoot Besi was een opvallende daler met een verlies van ruim 6 procent.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1084,11 punten. De AEX sloot vrijdag nog 1 procent hoger dankzij koerswinsten van tot ruim 4 procent voor ASMI, Besi en ASML.